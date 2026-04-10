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El programa 'El diario de Jorge' ha recogido uno de los testimonios más estremecedores relacionados con los casos de bebés robados en España. Flora, una mujer que dio a luz en 1982 en Madrid, ha decidido alzar la voz décadas después para pedir ayuda en la búsqueda de su hijo o hija.

Según relató en el espacio televisivo, todo comenzó de forma extraña incluso antes del parto. Una desconocida se acercó a ella estando embarazada y le recomendó acudir al Hospital Quirúrgico de Montesa. A sus 22 años, Flora confió en aquella sugerencia sin imaginar lo que ocurriría después.

"No sabía ni dónde estaba ni qué pasaba"

Una vez ingresada, asegura que fue sedada durante días, hasta el punto de no recordar prácticamente nada de su estancia. “No sabía ni dónde estaba ni qué pasaba”, explicó su hija en el programa. Durante ese tiempo, recuerda vagamente la presencia de monjas que hacían preguntas inquietantes a las parturientas sobre si pensaban quedarse con sus bebés.

El momento más duro llegó tras el parto. Flora nunca llegó a ver a su bebé, aunque algunos familiares sí pudieron tenerlo en brazos durante unos instantes antes de que una monja se lo llevara alegando que se encontraba mal. A partir de ahí, todo se volvió confuso.

El padre recibió primero la noticia de que su hija había nacido viva, pero poco después le comunicaron su supuesta muerte. Al exigir ver el cuerpo, se encontró con una situación insólita. “Le enseñaron un bebé congelado”, relató la familia. Según su testimonio, fue conducido a un sótano donde le mostraron un cadáver que, sospechan, no correspondía a su hija. El caso de Flora no sería aislado. Tal y como recordaron en el programa, existen múltiples denuncias similares en distintos hospitales españoles durante esa época.

Las irregularidades en el hospital

Como han contado las invitadas al programa, su caso ha estado lleno de irregularidades: "Que está enterrado en dos cementerios. Está enterrado en dos cementerios, según los papeles, en el de Carabanchel y en el de Almudena", afirmaron. Además falsificaron la firma de su padre. "Pues busco a mi hermana, que nació el 27 de abril de 1982 y que sepa que no vamos a dejar de buscarla. No fue dado en adopción, sino que se la quitaron a mi madre de los brazos cuando nació. Y bueno, pues eso, que nunca vamos a perder la esperanza porque tiene que aparecer".