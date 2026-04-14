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Manuel traicionó a su primo, pero este lo descubrió y le tendió una trampa. La situación terminó en una pelea en la que tuvo que intervenir la policía, y desde entonces no se hablan. Manuel acude a 'El diario de Jorge' porque necesita enfrentarse a su primo y asumir las consecuencias de lo que hizo.

Manuel explica cuándo se truncó su relación: “Todo se rompió por una tontería, por meterme donde no tenía que meterme. Descubrí que mi primo hablaba con mi pareja y entonces él trajo un día a su novia, y yo fui a por ella sin pensarlo. Ella me seguía el juego, pero en realidad era él quien me hablaba haciéndose pasar por ella”.

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Manuel: "Acabamos fatal, hasta el punto de que tuvo que intervenir la policía”

También recuerda el momento de la discusión que ocurrió hace un año y medio: “Un día me citó en la plaza de toros y apareció mi primo. Primero empezamos a discutir y le dije lo peor que le podría decir. Acabamos fatal, hasta el punto de que tuvo que intervenir la policía”.

Miguel, al enterarse de que quien lo ha citado es su primo, reacciona sorprendido: “Madre mía… bueno, lo escucharemos. Por la silueta parece mi primo, pero ya no sé ni cómo considerarlo, después de todo lo que ha pasado. Entre familia, hay cosas que no se hacen”.

Finalmente, Miguel accede a reencontrarse con su primo: “No tienes otro sitio donde buscarme”. Manuel aprovecha el momento para pedirle perdón: “Los dos hemos hecho cosas que no debíamos y, por una mujer, no merece la pena que estemos así. Lo que hice fue por sed de venganza”.

Por su parte, Miguel acaba cediendo y decide perdonarle: “Ya que he venido aquí y ha tenido el valor de dar la cara delante de España, le daremos una segunda oportunidad”.