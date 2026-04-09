Lara Guerra 09 ABR 2026 - 21:06h.

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Nayma tiene 37 años y llega desde Ourense hasta 'El Diario de Jorge' con un gran objetivo; encontrar a sus dos hermanos pequeños: Belén y Jesús García Salazar. Su familia confiesa que fue muy desestructurada en la que cada uno de sus padres miraba por sí mismo; no les daban apenas de comer y en condiciones muy lamentables.

Sobre la comida, detalla que comían los restos de la basura que le entregaba su madre. Ahora, su máxima ilusión es encontrar a sus dos hermanos biológicos. Mientras que su madre para ella no la puede definir como tal; su padre "al menos" se preocupaba más por ellos, les peinaba y les cuidaba. Años después fueron trasladados a un centro de menores, menos Jesús y Belén; otros hermanos de la familia.

Nayma: "Mi marido es mi gran apoyo"

Ahora necesita encontrar a sus hermanos pequeños porque para ella "es muy importante saber cómo están". Tras una vida muy dura, el paso por el centro le pareció algo más ameno ya que no pasaba frio, "jugaba con otros niños y éramos más felices". Su marido es su gran apoyo, sin embargo, tiene aún la espinita de encontrar a su familia: "Mis padres se llamaban Ramón García Amaya y ella Violeta Salazar Salguero".