La concursante se lo toma con humor y hace alusión a lo afortunada que es el amor

Leire, de Alicante, se la juega en una jugada llena de emoción: “Si no trituro no soy yo”

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Rebeca ha comenzado su jugada en ‘¡Allá tú!’ del brazo de su marido, convertidos en ángeles del amor y la mayor de las ilusiones, pero poco a poco, el panel se ha ido complicando y una racha de mala suerte se ha apoderado de su paso por el concurso presentado por Juanra Bonet.

La concursante de Burgos es pura alegría y se lo estaba pasando pipa cantando, bailando y celebrando la noche de hotel sin niños que iba a tener con su marido, pero en el momento que han salido los 150.000€, la cosa ha ido cuesta abajo y sin frenos.

Rebeca ha respirado tranquila al saber que en su caja no estaba el disfraz de Cupido, pero no terminaba de entender la existencia de la banquera de que cambiara su caja. Ha llegado a un punto en el que solo quedaban las cajas con sus números preferidos por abrir y ha decidido jugar, pero no imaginaba lo que estaba a punto de pasar. Dale al PLAY y descubre cómo ha sido la jugada de Rebeca, de Burgos, en ‘¡Allá tú!’.