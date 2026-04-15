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Un desastroso arranque marca la jugada de Eloy, de Las Palmas: “Todo pasa por algo”

Un desastroso arranque marca la jugada de Eloy, de Las Palmas: “Todo pasa por algo”
Eloy durante su jugada en '¡Allá tú!'. telecinco.es
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Tan solo cinco días después de estrenarse en ‘¡Allá tú!’ con la L de novato, le ha tocado el turno de jugar. El concursante canario ha decidido jugar a lo loco sin ningún tipo de estrategia y la jugada ha comenzado fatal, pero ya se sabes que no es cómo se empieza sino cómo se termina y Eloy, de las Palmas, no ha perdido la ilusión.

Junto a su amigo José, Eloy ha seguido abriendo cajas, pero la cosa no parecía ir a mejor, número que decía, caja verde que se abría. El concursante tenía claro que todo tenía que pasar por algo y que, gracias a su encuentro con la fe, se iba a tomar bien cualquier resultado porque él había venido a ‘¡Allá tú!’ a jugar y a vivir la experiencia.

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Una experiencia en la que de la nada su panel se ha convertido en una gran mancha roja. ¿Qué le ha ofrecido la banquera? ¿Se ha atrevido a jugar a las Provincias? ¿Se ha marchado Eloy del programa con las manos vacías? Dale al PLAY y descubre cómo ha terminado su mala racha en ‘¡Allá tú!’.

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