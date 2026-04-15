La presentadora de 'Vamos a ver' define el tono del acusado como "desafiante" y carga contra él porque "no sabe qué hace en libertad"

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Tras el hallazgo del zulo de en la casa de Óscar, el principal sospechoso del asesinato de Esther López, la reportera de 'El Programa de Ana Rosa', María Vicente, ha podido hablar con él en directo. El acusado ha aprovechado el altavoz de la televisión para acusar a la UCO de mentir y de ser "unos manipuladores".

Poco después de estas declaraciones, Patricia Pardo, en el programa 'Vamos a ver', ha contactado de nuevo con la reportera para abordar el caso con la última hora del caso. Por su parte, la presentadora ha calificado el tono de Óscar contra la reportera como desafiante y ha mostrado apoyo a la Guardia Civil con la siguiente afirmación: "Por supuesto que nos fiamos más de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que de un presunto asesino, ¡Faltaría más!".

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El momento en que el nuevo propietario halló el zulo en la antigua casa de Óscar

Todo se produjo cuando el nuevo dueño de la casa se topó con una baldosa que decidió picar después de detectar humedades. Fue entonces cuando se encontró con esa trampilla que, para su sorpresa, daba acceso a un sótano sellado.

Debajo de la baldosa y de una espuma de poliuretano, encontró ese espacio oculto; una estancia que “no aparecía en los planos” y que ha desatado un nuevo dispositivo en el lugar para realizar una nueva inspección catalogada de “indispensable” para la Fiscalía.

Tras recibir el aviso, la Guardia Civil se desplazó hasta la zona para comprobar aquello de lo que acababa de alertar el nuevo dueño del domicilio, observando así ese lugar que cuatro años atrás pasó inadvertido para los agentes.