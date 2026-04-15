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Antonio Montero, indignado al mostrar los desperfectos que le ha dejado el inquiokupa de Marisa Martín-Blázquez en su casa

Antonio Montero, indignado al mostrar los desperfectos que le ha dejado el inquiokupa de Marisa Martín-Blázquez en su casa
Antonio Montero enseña los desperfectos que le ha dejado el inquiokupa de Marisa Martín-Blázquez en su casa. telecinco.es
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Marisa Martín-Blázquez ha recuperado por fin su casa de Torrelodones (Madrid) tras un conflicto de dos años con su inquiokupa.

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