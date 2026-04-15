Antonio Montero, indignado al mostrar los desperfectos que le ha dejado el inquiokupa de Marisa Martín-Blázquez en su casa
La pareja de televisivos ha conseguido al fin solucionar su gran conflicto con el inquokupa tras dos años de lucha
Marisa Martín-Blázquez recupera su casa tras dos años okupada: "Está destrozada. Han hecho hasta obras sin mi permiso"
'El tiempo justo', en Mediaset Infinity
Marisa Martín-Blázquez ha recuperado por fin su casa de Torrelodones (Madrid) tras un conflicto de dos años con su inquiokupa.