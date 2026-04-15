Ana Carrillo 15 ABR 2026 - 17:49h.

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El pasado fin de semana, Jessica Bueno mostró en Instagram que su hijo Jota había tomado su Primera Comunión y que lo celebraron junto a su familia y los padrinos del niño. En las fotos no había rastro del padre, Jota Peleteiro, y ha sido Leticia Requejo la encargada de desvelar el motivo de esta ausencia en 'El tiempo justo'.

"La razón, aunque cueste creerlo, es que el padre se olvidó de la fecha", ha asegurado la colaboradora, a la que Jessica escuchaba atentamente y añadía que su exmarido la hacía responsable de haberse olvidado de la fecha: "Él vive en Dubái y yo entendería que no viniese pero el caso es que se olvidó y encima me culpa a mí porque no se lo he estado recordando".

Antonio Rossi, que es amigo de la mujer actual de Jota, Ajla Peleteiro, ha comentado que no sabía qué decir ante lo que comentaban sus compañeras: "¡Podría haber puesto una excusa!". Leticia Requejo ha señalado que lo que dice Jessica es cierto y que Jota responsabiliza a su ex de no haber ido a esta celebración. Además, ha añadido que no ve a sus hijos desde las vacaciones de Navidad.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado que, pese a que no se ven, los niños tienen contacto telefónico con su padre y con la familia paterna, añadiendo que sus tías y abuelos paternos sí que recordaron la fecha y le preguntaron al niño por el evento.