Marisa Martín-Blázquez: "Yo me puedo permitir vivir sin este dinero, pero hay mucha gente que no"

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La colaboradora de 'Vamos A ver', Marisa Martín-Blázquez, ha relatado en el programa el final de un largo proceso tras recuperar su vivienda okupada en Torrelodones, después de más de dos años de impagos y una deuda que supera los 20.000 euros. Un caso que, según ha explicado, no se ha resuelto por la vía judicial, sino gracias a la mediación institucional.

Las imágenes emitidas mostraban el estado en el que quedó la casa: suciedad, desperfectos y necesidad de reformas. “Por fin vuelvo a tener mi casa después de dos años de impago y cerca 30.000 euros de deuda”, afirmaba la propia Martín en el vídeo grabado al acceder de nuevo a la vivienda. El deterioro era evidente: “Hay que cambiar los baños, la cocina, pintar, acuchillar la tarima”, detallaba, evidenciando el impacto económico que tendrá la reparación.

Muebles destrozados, obras sin permiso y humedades en el suelo

Más allá de su caso personal, la periodista ha lanzado una fuerte crítica al sistema y a la situación que viven muchos propietarios. “Tengo que meter un dinerito para arreglar la vivienda”, lamenta, tras comprobar los daños: muebles destrozados, obras sin permiso y humedades en el suelo.

A pesar de haber podido asumir el golpe económico, ha puesto el foco en otros casos más vulnerables: “Gracias a Dios yo me puedo permitir vivir sin esto, pero hay mucha gente que no”, advierte, señalando que para muchas familias este tipo de situaciones puede suponer la ruina.

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Marisa también ha cargado contra el marco legal actual: “No se puede vivir en este país con estas leyes que protegen a los inquiokupas”, ha afirmado, defendiendo que la protección a personas vulnerables debe recaer en el Estado: “Para eso pago mis impuestos, para que haya vivienda social”. En paralelo, confirmó que continuará con acciones legales para reclamar las cantidades adeudadas y los daños: “Voy a reclamar todo eso”, aseguró, tras documentar el estado de la vivienda.

La alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, ha desempeñado un papel clave

Ya en plató, ha querido contextualizar cómo se produjo la recuperación del inmueble, señalando directamente a la alcaldesa de la localidad como figura clave. “Denuncié públicamente aquí la situación que tenía”, ha explicado, relatando que fue entonces cuando la alcaldesa del municipio se puso en contacto con ella. Martín agradece enormemente su intervención: “Desde aquí quiero agradecer a Almudena Negro la labor que está haciendo en el pueblo”, subrayando que fue quien inició la mediación con los inquilinos.

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El desenlace llegó de forma inesperada: “Recibo la llamada de la alcaldesa que me dice: ‘Marisa, puedes venir a recoger las llaves’”. Según ha contado, ni siquiera sabía que los okupantes se habían marchado: “Le dicen a la alcaldesa que en realidad se habían ido hace diez días, pero que estaban de viaje en el extranjero”, una situación que calificó con indignación: “Hay que tener morro”.

Pese al desgaste emocional, pues reconoce haber sufrido incluso problemas de sueño, la colaboradora intenta cerrar esta etapa: “Intento no llevármelo a lo personal porque me hace daño físico y psicológico”, ha concluido.