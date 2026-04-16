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Nieves (59 años, Barcelona) sigue luchando por conocer a su padre biológico. Hace exactamente 20 años, acudió a 'El diario de Patricia' para intentar conocer a su verdadera familia. Cuenta que habló con el programa dos días antes y que, al llegar les recibieron todos ellos en un emotivo momento.

Estaban su madre, sus tíos y a sus hermanos. La experiencia fue increíble, según cuenta. "Fue muy buena, sigo teniendo trato con ellos", relata. Su increíble encuentro vino después de que sus padres adoptivos falleciesen. Entonces se puso manos a la obra a intentar dar con ellos tras crecer con un montón de dudas sobre sus orígenes.

Así le contaron a Nieves que había sido adoptada: "No me fue bien"

Nieves detalla la forma en la que supo que había sido adoptada. "Me enteré por otra persona de que era adoptada y no me fue bien", cuenta.

Pero ahora siente que debe volver a hacer un llamamiento para dar con su padre biológico. Nieves asegura que su progenitor conoció a su madre cuando el marido de esta "emigró". Así que el hombre fue a cuidarla y, de una relación "adulterina" nació ella.

Tal y como ha compartido en 'El diario de Jorge', Nieves busca a Manuel Gomez Pastor, un hombre natural de Sevilla. Según explica, había estado en la Legión y vivió en 1966 en Málaga. "Era pelirrojo", dice.