Lara Guerra 17 ABR 2026 - 21:06h.

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Javier tiene 36 años y vive en Madrid trabajando como conductor de tuk-tuk y llega con su vehículo hasta 'El diario de Jorge' para dar una sorpresa a su amiga después de una dura racha.

Sissy tiene 47 años, es de Venezuela y en 2019 llegó a España con ganas de rehacer su vida de cero; vive con su hija pero en su país natal dejó a toda su familia. Además, allí vivó una experiencia dura, el fallecimiento de su padre: "Llevo 7 años aquí, pero estuve 10 meses fuera porque él falleció. Lo llevo día a día, fue muy duro porque no pude despedirme de él"

Sobre cómo sucedió todo, la invitada explica que "él enferma un lunes, 17 de marzo, el 18 le intuban, el 19 pido el día en el trabajo para poder ir a verle a Venezuela. Me fui el 20 y él falleció cuando el avión estaba aterrizando en Caracas. Gracias a Dios, todo se lo dije en vida, le dije que lo amaba y lo admiraba".

Javier: "Sé que estás pasando por un momento difícil en tu vida"

Tras esto, Jorge Javier le muestra en imágenes a Javi con un gran cartel que pone 'Ánimo Sissy'. Una persona que es muy importante para ella. Esta sorpresa le ha sorprendido encarecidamente. Ambos se han podido reencontrar en el plató y recibir el mensaje de su amigo: "Te he traído al programa de Jorge porque sé que estás pasando por un momento muy difícil en tu vida. Tienes que seguir dibujando, que es tu talento; tienes potencial y eres una mujer increíble. Tu padre estaría muy orgulloso de que lo sigas haciendo, es tu pasión y eso es lo que al final del día nos hace felices".