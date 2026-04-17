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Ana no puede más con su marido. Dice que está cansada de no poder dormir, ya que tiene unos ronquidos que se escuchan desde la otra punta del mundo. Reconoce que solamente existe un momento durante su vida cotidiana en el que puede descansar con total tranquilidad y de forma profunda.

La mujer relata que solo cuando mantienen relaciones sexuales disfruta del descanso, pero sabe que esto es imposible que ocurra todos los días. Por eso, ha querido venir a 'El diario de Jorge' para poner de una vez por todas los puntos sobre las íes y terminar con su problemática.

El momentazo durante su relato

Eso sí, su relato ha dejado algún que otro momentazo. Uno de ellos ha ocurrido cuando Jorge Javier Vázquez no podía evitar la risa mientras escuchaba su historia. En el vídeo superior al cuerpo de esta noticia podemos ver al presentador riéndose sin parar cuando Ana, también tirando de humor, imitaba los sonidos que hace su marido al dormir.

"¡Es un sinvivir!", relataba en el programa de Telecinco. Ana cuenta que además tiene una vida muy ajetreada, y que el descanso es fundamental para que pueda afrontar su jornada laboral en un almacén de naranjas. Su marido sabía muy bien a lo que venía. Ha visto en directo a su mujer y han charlado sobre esos ronquidos que tanto parecen molestarle a Ana, prometiendo cambiar su situación,.