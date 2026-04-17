Los solteros deciden por primera vez en la historia la expulsión de una pareja, en ‘La Isla de las Tentaciones’

Este lunes a las 21:45h, la que la pareja más votada decidirá cómo abandona la experiencia en su Hoguera de las Sombras y en la que se activará por primera vez la luz de la tentación

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Novedad histórica en ‘La Isla de las Tentaciones’: por primera vez en la historia del formato en nuestro país, los solteros y solteras tendrán en su mano una decisión crucial, la expulsión definitiva de una de las parejas protagonistas, durante la cuarta entrega del reality que Telecinco emitirá este lunes 20 de abril a partir de las 21:45 horas.

Tras los reiterados incumplimientos de las normas por parte de las parejas y las diferentes advertencias recibidas, Sandra Barneda irrumpirá en ambas villas para comunicar una drástica consecuencia: la Audiencia de las Sombras, una votación en la que los tentadores de Villa Playa y Villa Deseo definirán qué pareja debe abandonar la experiencia. La pareja más votada se reencontrará en la Hoguera de las Sombras, donde deberá responder a la gran pregunta sobre cómo quieren abandonar el programa.

Además, se iluminará por primera vez la luz de la tentación: un acercamiento de Leila con David duranta una fiesta activará la alarma en Villa Playa, provocando la reacción inmediata de Atamán. En ese ambiente festivo, aflorarán nuevas tensiones, conexiones y sentimientos de añoranza.

Por otro lado, llegarán las primeras citas oficiales que disfrutarán todos los protagonistas excepto Ainhoa y Álex, tras ser los portadores del Collar de las Sombras. Los chicos disfrutarán de una experiencia en kayak a solas con sus solteras preferidas y las chicas volarán en tirolina junto a sus tentadores favoritos.

Por último, dos nuevas fiestas temáticas -‘Los Vigilantes de la Playa’ en la villa de los chicos y ‘Alí Babá y los 40 ladrones’ en la de las chicas- elevarán la complicidad y la temperatura activando de nuevo las luces de la tentación.