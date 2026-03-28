Antía Troncoso 28 MAR 2026 - 01:14h.

Compartir







Tras casi 6 años apartada de los medios de comunicación, Ylenia Padilla ha regresado a la televisión en '¡De viernes!' Un regreso de lo más esperado en el que la famosa ha dado un paso al frente y ha contado, sin ningún tipo de censura, los motivos que le llevaron a tomar la decisión de alejarse de los focos.

En el 'Scoop' de esta semana, Ylenia Padilla, que ha reconocido haber estado paralizada por el miedo y dolor, concede su entrevista más dura y sincera sobre su retirada de la televisión y las razones que le llevaron a desaparecer por completo del panorama mediático: "Ya no podía aguantarlo más'', ha confesado. También, Ylenia ha hablado sobre su fe en Jesús, confesando que en estos años se ha apoyado en la religión para salir adelante.

Ylenia Padilla habla claro del motivo de su desaparición: "Me acusaban de odiadora"

Junto a Santi Acosta, Ylenia Padilla se ha sincerado acerca de las razones por las que decidió "desaparecer", una decisión que tomó para protegerse de "la cultura de la cancelación": "Lo que hace es que, para expulsar del debate público a quien no opina según la narrativa oficial de ciertos temas, el marketing ideológico tiene a ejércitos de indignados que castigan (...) Me acusaban de ser odiadora".

Y es que antes de retirarse de los medios, Ylenia se vio envuelta en una polémica con el colectivo trans: "Di unas opiniones sobre unas leyes que me parecían que tenían fallos. Mi intención no era incitar al odio ni a la violencia. Al opinar sobre esas leyes, que considero chapuzas, se me empezó a linchar".

Esto provocó que le llegase una oleada de 'hate': "Se me llamaba fascista, nazi, romance de Santiago Abascal... Me han amenazado de muerte, me han llamado enferma mental, paranoica, drogadicta..." También, ha aclarado su posición ante el colectivo trans: "Siempre los he defendido".

Ylenia, sobre la razón de su abandono televisivo: "Sentía que se me humillaba"

Del mismo modo, Ylenia Padilla hablaba sobre su abandono televisivo y si se sentía que se había convertido en un personaje: "Mi bienestar personal dejó de estar en sintonía con esa dinámica. Llegué a mi límite de que el espectáculo pasase por encima de mi persona. No me sentía a gusto ni valorada ni feliz. Sientes una presión, que tienes que cumplir lo que otros quieren de ti y te dejas llevar".

"Sentía que se me humillaba, se me pisaba, se me utilizaba, queriendo sacar mi peor lado. Se me intentaba reducir a la payasa como si no tuviese capacidades más allá de hacer gracia. Como sentía que no podía crecer más, creía que lo más honesto era echarme a un lado", ha explicado.

"Vi que mi mundo se derrumbaba ante mis pies"

En cuanto a qué ha sido de ella en este tiempo, Ylenia ha respondido: "Tener vida privada. A veces necesitamos momentos para nosotros para estar en silencio y recontarte con quien eres realmente. He recuperado calma, silencio... y era muy necesario".

Un periodo en el que se ha dedicado a trabajar en su negocio familiar (una inmobiliaria), aunque ha confesado que durante mucho tiempo estuvo evitando relacionarse con otras personas: "He estado triste y dolida. He tenido un tiempo de introspección muy profunda. Hubo un momento en el que vi que mi mundo se derrumbaba ante mis pies, y tienes que recomponerte"

"Todo mi cuerpo y mi ser me estaba conduciendo a que después de estar en todas partes necesitaba no estar en ninguna". ha añadido Ylenia. Asimismo, la famosa ha hablado de las decepciones que se ha llevado y qué es lo que quiere demostrar en este regreso, que afronta con miedo y muchos nervios.