Antía Troncoso 28 MAR 2026 - 03:29h.

¿Volvería como colaboradora a un programa? ¿Qué sueño le queda por cumplir? Ylenia Padilla se sincera sobre su futuro en '¡De viernes!'

Ylenia Padilla explica los motivos de su desaparición mediática en su regreso a la televisión: "Se me empezó a linchar"

Compartir







Esta noche '¡De viernes!' emitía las imágenes del 'Scoop' de Ylenia Padilla, una esperadísima entrevista que se produce después de más de cinco años de una total ausencia mediática de la valenciana. Un programa en el que Ylenia ha revelado los motivos por los que decidió desaparecer, ha rememorado su carrera en la televisión y ha desvelado cuáles son sus planes de futuro. ¡No te lo pierdas!

Tras una larga temporada lejos de los focos, Ylenia Padilla ha hablado claro en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta sobre las razones de su "desaparición", explicando que llegó a sentirse "humillada y utilizada". Al límite y tras una sonada polémica en las redes sociales, la de Valencia decidía retirarse por completo y, aunque pensaba que nunca más iba a regresar, Ylenia ha vuelto hoy a la pequeña pantalla. ¿Es una vuelta definitiva?

Ylenia Padilla desvela cuáles son sus planes de futuro

En la entrevista, Santi Acosta le ha lanzado a Ylenia Padilla una importante pregunta sobre su futuro: ¿Volverías como colaboradora a un programa?". Una cuestión a la que Ylenia Padilla ha respondido con total sinceridad:

"Pues sí, depende de la dinámica no me importaría probar. Lo que has aprendido te lo demuestras a ti misma poniéndote a prueba", ha afirmado Ylenia, que también le ha contado al presentador cuáles son sus grandes sueños, entre los que se incluye un especial proyecto en el que está trabajando:

"He empezado a organizar y escribir mi propio libro sobre temas neurológicos y emocionales, psicoanálisis, alquimia, hermetismo, mitologías variadas y, sobre todo, la biblia. Siempre se me ha dado muy bien escribir. Aunque a veces no se me note por mis formas, se me da mucho mejor escribir que hablar. Me encantaría poder trasmitir mi visión de todo esto que he estado leyendo. No sé si seré capaz, pero estoy intentándolo".