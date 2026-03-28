Antía Troncoso 28 MAR 2026 - 02:41h.

Ylenia Padilla habla sobre su participación en 'GH VIP 3' y la amistad que formó con Belén Esteban: "Conectamos muchísimo"

Ylenia Padilla recuerda sus inicios televisivos y se sincera sobre su relación actual con Labrador: "Me pidió perdón"

Compartir







Ylenia Padilla ha regresado a la televisión en '¡De viernes!', la que una vez fue una de las colaboradoras de televisión y concursantes de realities más polémicas del panorama mediático, ha decidido reaparecer ante los medios en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta. Lo ha hecho a través de un íntimo 'Scoop' en el que se ha sincerado sobre su desaparición y ha rememorado su carrera televisiva.

En el año 2015, a Ylenia Padilla, ya convertida en un personaje televisivo muy conocido por su paso por 'Gandía Shore', se le presentaba la oportunidad de participar en 'GH VIP 4'. Un reality en el que la valenciana coincidió con grandes estrellas de la televisión y de la prensa del corazón como: Belén Esteban, Kiko Rivera o Víctor Sandoval.

"Entré con muchísima ilusión porque era un formato que siempre había visto. Es un experimento sociológico impresionante. A veces se hacía un poco duro, me llamaban provocadora, pero siempre he reaccionado a los ataques", ha explicado Ylenia Padilla al rememorar su paso por la casa de Guadalix y su enemistad con Ares Teixidó: "Su papel era el de la villana".

PUEDE INTERESARTE Manuel Cortés destapa los años que ha tenido una relación especial con Gloria Camila y asegura que le fue infiel a Kiko Jiménez con él

Ylenia Padilla se pronuncia sobre el fin de su amistad con Belén Esteban

Dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, Ylenia Padilla encontró una gran apoyo en Belén Esteban, con la que forjó una gran amistad: "Conectamos muchísimo en el reality. Sentíamos que teníamos cosas parecidas, nos apoyamos bastante", ha recordado la de Valencia. Pero... ¿Qué pasó entre ellas? ¿Por qué se terminó la amistad? Ylenia ha respondido de manera clara:

"La amistad fue más televisiva que otra cosa, esa es la verdad. Nos teníamos muchísimo cariño, en plató nos hemos apoyado, pero fuera de la tele hemos quedado muy pocas veces. Una vez que se apagó el foco, que yo deje la televisión, se acabó la amistad. Esta es la realidad de lo que pasó".