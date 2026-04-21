Ana Rosa compara la 'Kitchen' y el Caso Mascarillas: "La corrupción del pasado mirando a la del presente”

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado este martes con el habitual editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha estado marcado por la comparación los casos judiciales de corrupción que rodean la actualidad.

"Buenos días. Si Larra levantase la cabeza regresaría ya al Panteón de Hombres Ilustres. El periodista escribió una sátira sobre un extranjero que llega a España para resolver un asunto rápidamente y se encuentra con una realidad desesperante: cada trámite recibe la misma respuesta: 'Vuelva usted mañana'’. España ha vuelto a 1883. El país está colapsado con la regularización masiva de unos inmigrantes desesperados que no saben a qué ventanilla acudir ni qué papeles llevar", considera Ana Rosa Quintana.

"El papelón lo tienen Ayuntamientos y Comunidades. El problema no es el qué, es el cómo, es el relato. El Gobierno publica en el BOE los requisitos sin explicar el cómo. El resultado: caos y colapso. No ha habido reuniones con las administraciones. El Gobierno se ha limitado a enviar un mail a los municipios pidiendo colaboración", carga Quintana contra la falta de coordinación institucional, pues las administraciones locales están afrontando una situación para la que no han sido preparadas, lo que está generando una saturación evidente.

"Y los ayuntamientos pagan la improvisación y la incompetencia, encontrándose con una avalancha pidiendo certificados de personas que no saben qué papeles tienen que llevar más allá del abono transporte. Incluso se presentan personas sin hogar que no tienen dónde empadronarse. Los alcaldes han quedado vendidos en un país en el que ahora más que nunca, una ardilla puede cruzar desde los Pirineos a hasta Tarifa saltando de ventanilla en ventanilla", añade.

"Mientras tanto, en España, no solo hay un lado correcto de la historia, hay un lado correcto del banquillo. El caso mascarillas hoy continúa con la declaración de la secretaria que Ábalos perdió tras su famoso 'No tengo a nadie'. En el lado correcto también está el caso Begoña Gómez, para la que piden 24 años por cuatro delitos". En relación este último caso, el de la mujer del presidente del Gobierno, y la condena que se pide, ha confesado que "se han pasado un poquito".

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Ana Rosa Quintana: "Y hablando de Kitchen, que es cocina en inglés, Tezanos ha cocinado un sondeo en el que el PSOE se dispara casi 13 puntos por encima del PP"

"Dos banquillos, Kitchen y mascarillas, que son dos espejos. Tenemos el 'Luis sé fuerte' de Rajoy a Bárcenas frente al ‘He echado de menos tu amistad’ de Sánchez a Ábalos. De los papeles de Bárcenas a los audios de Koldo llamando cariño a Armengol. De sobres en Génova a sobres en Ferraz. La corrupción del pasado mirando a la corrupción del presente", compara Ana Rosa la corrupción del PP con la del PSOE.

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"Y hablando de Kitchen, que es cocina en inglés, Tezanos ha cocinado un sondeo en el que el PSOE se dispara casi 13 puntos por encima del PP. Eso sí, ni una pregunta sobre corrupción". La presentadora cierra su intervención con una crítica cuestionando la fiabilidad de las encuestas y sugiriendo falta de neutralidad en su elaboración.