‘El diario de Jorge’ sorprende a Aarón con una doble cita a ciegas para encontrar el amor

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Aarón nunca ha tenido pareja. Su última historia es un ligue con el que mantiene una relación oculta, marcada por las dudas. Por eso quiere encontrar el amor de una vez por todas y acude a 'El diario de Jorge' con la esperanza de salir de la mano de su primer novio.

El programa le prepara una doble cita a ciegas. Joan y Daniel llegan para conocerle. A Daniel le gustan los chicos con carillas y no duda en decirlo: “Lo veo muy atractivo, me pone mucho”.

Decidido a saber más sobre sus pretendientes, Aarón les pregunta a qué se dedican. Daniel le cuenta que es camarero, mientras que Joan explica que hasta hace poco trabajaba como conductor de VTC, pero que ahora es socorrista.

Durante la conversación, Joan confiesa que es muy deportista, mientras que Daniel se define como una persona intensa. Jorge Javier le pregunta entonces a Aarón si le gustan los hombres intensos, a lo que responde: “Bueno, soy yo más de ser intenso”.

Aarón quiere seguir conociendo a ambos y les pregunta por sus gustos musicales. Los dos coinciden en el reguetón.

La elección de Aarón

En un momento dado, Jorge Javier propone una prueba: ambos pretendientes deben bailar con Aarón, que sigue sin verles, primero uno y después el otro. Un momento que Aarón aprovecha también para acercarse y olerles: “Joan huele muy bien”.

Finalmente, Aarón decide quedarse con Joan: “Me ha gustado”. Llega entonces el momento de verle por primera vez y su reacción es clara: “Tiene los ojos muy bonitos”.