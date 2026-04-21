Jorge Javier descubre que Manuel trabajó con su padre: “Me hace mucha ilusión que vengas”

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Manuel estudió hasta los 13 años. Después tuvo que ponerse a trabajar y ha hecho de todo para ganarse la vida: ha sido pastelero, cantante e incluso trabajó con el padre de Jorge Javier. Manuel acude a 'El diario de Jorge' invitado por Sergio, un amigo suyo que le acusa de haberle estafado en varias ocasiones.

Manuel le explica a Jorge Javier que había trabajado con su padre: “¿Sabes una cosa? Tu padre era mi encargado en la fábrica de vidrio, era jefe de electricistas y de mecánicos”.

Jorge Javier: "Cuando la gente me pregunta por qué trabajo tanto, siempre digo que crecí escuchando a mi padre hablar del miedo a quedarse en paro”

A Jorge Javier Vázquez le hace mucha ilusión conocer este dato: “Me ha hecho mucha ilusión que vengas, porque además yo iba mucho a la fábrica con mi padre. Hoy se lo contaba a la directora cuando me dijo que habías trabajado con él. Le explicaba que uno de los mayores traumas de mi vida tiene que ver con la empresa de vidrio”.

El presentador también confiesa que uno de sus mayores traumas está relacionado con el trabajo de su padre: “Durante muchos años circuló la idea de que iban a cerrar la fábrica, y recuerdo perfectamente el miedo que pasó mi padre ante la posibilidad de quedarse sin trabajo. Él decía: ‘¿Quién me va a querer a mí con cuarenta años cuando cierren la empresa?’. Yo viví eso, y es uno de los mayores traumas que me han quedado. Cuando la gente me pregunta por qué trabajo tanto, siempre digo que crecí escuchando a mi padre hablar del miedo a quedarse en paro”.

Por su parte, Manuel explica cómo llamaban al padre de Jorge Javier en el trabajo: “Le llamábamos ‘el Vázquez’, y te pareces mucho a él”.