El concursante rechaza jugar a las provincias para escuchar la última oferta de la banquera

Héctor acepta la oferta de la banquera con 50.000 euros en juego: ¿decisión acertada?

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Seguro, arriesgado y dispuesto a luchar hasta el final cómo el Real Madrid, Adri, de Barcelona, ha visto como su panel se iba poniendo en rojo y la banquera le ofrecía la oferta más baja de la historia de esta nueva etapa de ‘¡Allá tú!’. Una oferta que al concursante le daba hasta vergüenza aceptar.

En compañía de su novia y sin perder la sonrisa en ningún momento, Adri, de Barcelona, ha visto como iban saliendo una a una todas las cajas verdes de su panel en ‘¡Allá tú!’. Las ofertas de la banquera cada vez eran más bajas, pero él ha tenido claro que su caja número 22 no se cambiaba por ninguna otra y que igual, era el momento de jugárselo todo por el sobre negro.

La banquera estaba muy juguetona y no ha dudado en ofrecerles varios juegos si se atrevía a seguir abriendo cajas, pero no era la tarde de suerte del concursante y ha tenido que enfrentarse a la oferta más baja de la historia de esta nueva etapa de ¡Allá tú!, una oferta que a Adri le ha dado vergüenza aceptar. ¿Qué contenía su caja? ¿Qué ha ganado el maquinista en el concurso? Dale al PLAY y descubre una de las jugadas más desastrosas del concurso.

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