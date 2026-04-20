Héctor acepta la oferta de la banquera con 50.000 euros en juego: ¿decisión acertada?

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En esta entrega de '¡Allá tú!', Héctor, natural de Astilleros, un pueblo de Santander, llega dispuesto a darlo todo. Trabaja en Correos, pero su gran pasión es el patinaje artístico, disciplina que practica desde pequeño y en la que ha logrado un impresionante palmarés: 15 veces campeón regional, cuatro veces campeón de España y cuatro veces subcampeón de Europa.

Antes de comenzar su partida, Héctor desvela la estrategia que seguirá para elegir las cajas: “No creo en la numerología ni en nada parecido. Para estar más centrado, iré levantando números al azar.”

Si consiguiera los 150.000 euros, Héctor tiene claro el destino del premio: devolver el dinero que sus padres le prestaron para la entrada de su casa y ayudar a una amiga a montar un salón de peluquería.

La partida arranca de forma muy positiva, con dos buenas rondas que le animan a rechazar sin dudar las ofertas de la banquera. Sin embargo, en la tercera ronda el juego se complica tras eliminar los 75.000 y los 150.000 euros. Aun así, decide seguir adelante.

Poco a poco, Héctor consigue remontar, eliminando varias cajas rojas y dejando un panel atractivo con 10.000, 50.000 y 750 euros. Ante este escenario, la banquera le ofrece 12.190 euros, una cantidad que le hace reflexionar… y finalmente decide plantarse. ¿Habrá tomado la decisión correcta aceptando la oferta de la banquera?