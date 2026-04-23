Jesús, de Lleida, hace oídos sordos a la IA y se planta antes de saber qué escondía su caja en ‘¡Allá tú”

El concursante abre las cajas en el orden establecido por la inteligencia artificial, descubre cuál ha sido el resultado

Jahel, de León, se enfrenta a la maldición del veterano en su programa 50 en ‘¡Allá tú!’: “¡Qué desastre!”

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Jesús, de Lleida, sabía que era el día en el que le toca jugar y que en el momento que la oferta de la banquera superara los 8.000€ era el momento de plantarse. El concursante ha ido abriendo las cajas según le había sugerido la inteligencia artificial, pero no ha esperado a saber cuál era el premio que escondía su caja número 10 en ‘¡Allá tú!’.

Antes de que Juanra Bonet pronunciara su nombre, Jesús, de Lleida, ya sabía que le tocaba jugar porque su novia no había conseguido engañarle. El concursante, que es abuelo con tan solo 50 años, ha comenzado a jugar dispuesto a seguir las indicaciones que le había sugerido la inteligencia artificial, sin importarle cuáles eran sus números favoritos.

El panel de Jesús se ha ido tiñiendo de verde y las ofertas de la banquera iban en aumento, tanto que cuando ha visto que le ofrecía más de 10.000€ ni se lo ha pensado y ha decidido plantarse teniendo todavía los 150.000€ en juego. Una decisión muy sensata, de la cuál no sabemos si se ha arrepentido porque al tener el orden de las cajas establecido ha simulado cuál hubiera sido su premio si hubiera llegado hasta el final.

¿Hubiera acertado la IA dónde estaban los 150.000€? ¿Qué premio escondía la caja de Jesús? ¿Ha acertado plantándose con esa cifra? Dale al PLAY y descubre cómo ha terminado su jugada en ‘¡Allá tú!’.

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