Got Talent 25 ABR 2026 - 23:59h.

Kristy Sellar se cuela en la gran final con una actuación de pole dance histórica

Ya puedes ver la cuarta y última semifinal de 'Got Talent España'

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Ya en audiciones, Kristy Sellar logró el pase conjunto del jurado de ‘Got Talent España’. Ahora, la artista australiana regresa al escenario con un show espectacular que hace vibrar tanto a público y jurado que consigue un nuevo pase de oro, esta vez por parte de Paula Echevarría: ¡es el último de la edición en esta cuarta semifinal!

“Desde que era pequeña, siempre he deseado lo mismo. Cada vez que cerraba los ojos, todo lo que había a mi alrededor desaparecía. Me veía sobre un escenario agarrada a la pole y actuando al ritmo de la música. Solo si crees en ti consigues que tus sueños se hagan realidad”, confiesa Kristy Sellar antes de salir al escenario.

Dice que conseguir el pase de oro en audiciones fue un premio a su constancia, “un sueño hecho realidad y un regalo a esa niña que soñaba con vivir este momento”: “Cuando noté caer el confeti, supe que lo que siempre pedía al soplar las velas, se estaba haciendo realidad”, añade, emocionada. Preparada para no bajar el nivel, Kristy Sellar nos deleita con una gran actuación.

Kristy Sellar, pase de oro de Paula Echevarría en la cuarta semifinal de ‘Got Talent España’

El jurado no ha perdido detalle de esta gran actuación que les ha dejado totalmente impresionados. Durante el show, no han podido evitar demostrar lo mucho que les estaba gustando, pero ha sido durante la valoración cuando se han deshecho en halagos hacia la artista australiana que confiesa haber creado este show desde cero para esta semifinal.

“Te dije en audiciones que era imposible superar esa actuación y estoy en lo cierto porque hoy has hecho lo imposible”, le ha llegado a decir Risto Mejide durante su valoración. Paula Echevarría tenía el poder de entregar el último pase de oro de estas semifinales de la undécima temporada de ‘Got Talent España’ y tiene claro que Kristy Sellar se lo merece: “Felicidades, eres increíble”.

“Quiero decir que hice este show para este público porque cuando lo hice en audiciones pude sentir la energía que tenéis, la música que os gusta y los movimientos que os gustan. Así que he intentado hacer la mejor combinación de todo eso para vosotros”, han sido sus palabras después de abrazar emocionada a Paula Echevarría por parte su pase de oro.

Así fue la actuación de Kristy Sellar en audiciones, consiguiendo el pase de oro conjunto del jurado