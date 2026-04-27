Un concursante deja a Carlos Sobera con la boca abierta en 'El precio justo': ''Se lo dedico a mi mujer''

telecinco.es 27 ABR 2026 - 15:00h.

¡Dale al play y disfruta del momentazo en el concurso!

Disfruta de todos los programas de 'El precio justo' en Mediaset Infinity

Compartir







Esta semana, 'El precio justo' tiene una sorpresa muy especial. El concurso regala a todos aquellos concursantes que acierten una puja un vale de la cesta de la compra de 200 euros, además, si alguien se lleva el escaparate final también conseguirá un vale de 3.000 euros para hacer la compra.

Uno de los afortunados que ha conseguido llevarse el vale de 200 euros ha sido José Manuel, que tras acertar la puja ha tenido la oportunidad de jugar a uno de los juegos del concurso, pero no solo eso, el concursante se ha convertido en el protagonista gracias a su talento oculto y que el presentador ha sacado a la luz.

El momentazo se ha producido en cuanto Carlos Sobera se ha dirigido a José Manuel: ''Me han dicho que cantas, y muy bien ¿Es cierto eso?'', a lo que el concursante ha contestado: ''Sí, en la ducha'', ha bromeado, pero después se ha lanzado: ''Se lo voy a dedicar a mi mujer que no ha podido venir conmigo porque tenemos un bebé pequeñito pero se ha pegado el viaje conmigo y está en el hotel con él esperando''.

El concursante ha aceptado el reto y se ha puesto a cantar, lo ha hecho tan bien que el público ha alabado su actuación y Carlos Sobera le ha felicitado: ''Oye, muy bien, y no querías cantar, por favor''. Después del gran momento, José Manuel ha jugado a 'El Joker' y lo ha hecho tan bien que ha conseguido llevarse el gran premio, un kayak hinchable para disfrutarlo en pareja y lanzarse al agua sin pensárselo dos veces.