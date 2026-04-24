El padre del expiloto Jorge Lorenzo juega en 'El precio justo'

telecinco.es 24 ABR 2026 - 14:47h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido el momentazo en plató!

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El padre de Jorge Lorenzo, expiloto español de motociclismo y automovilismo y campeón del mundo, ha acudido a 'El precio justo'. José Manuel Lorenzo ha sorprendido a Carlos Sobera, que le preguntaba “una curiosidad”: “He leído el nombre, ¿tienes algo que ver con el corredor Jorge Lorenzo?”

El concursante ha respondido con tono irónico: “Aparte de ser su padre...”. Sobera ha reaccionado emocionado con un “¿qué eres, su padre?”. José Manuel ha contado que ha sido su entrenador desde los dos años y que ha sido una experiencia maravillosa, recibiendo después la enhorabuena del presentador. También ha explicado que está jubilado, pero que sigue vinculado a su gran pasión, las motos: “Lo mismo que antes, pero jubilado. Sigo investigando y aconsejando a algún piloto”.

Ha sido en la tercera puja, tras ofrecer 42 euros por unos guantes de moto, cuando José Manuel ha entrado “a jugar”. El premio era una moto minicross infantil, en línea con la temática motera del programa. El juego, el Contrarreloj, ha puesto a prueba las capacidades del padre del expiloto.

Tras mucha tensión acumulada, José Manuel Lorenzo ha conseguido el premio. “Pensé que no lo hacías, eh”, ha reconocido el presentador. El concursante, un apasionado de las motos, ha podido llevarse la minicross infantil.