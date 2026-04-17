Palmira se atreve a abrir la caja número 15 y convertirse por unos instantes en una concursante más de ‘¡Allá tú!’

Inma, de Pontevedra, se planta con los 150.000€ en juego: ¿Qué contenía su caja?

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María, de Cádiz, ha jugado a ‘¡Allá tú!’ en compañía de su marido, ha protagonizado un divertido juego y ha tenido un precioso gesto con Palmira, la señora mayor que no se pierde un programa entre el público.

La jugada de María ha comenzado mal y abriendo los 150.000€, pero al ver que la segunda caja era roja, se ha lanzado a la piscina. Ha explicado que ya lo había hablado hace tiempo con producción y que quería que fuera Palmira la persona que abriera la caja número 15. Juanra Bonet ha alucinado, pero el ha pedido un gesto precioso y no ha dudado en seguir sus instrucciones.

Muy ilusionada, Palmira ha agarrado del brazo al presentador, se ha colocado detrás de la caja número 15 y la abierto como toda una profesional del concurso. Palmira lleva años entre el público del concurso, pero esta ha sido la primera vez que ha podio abrir una de las cajas.

María, de Cádiz, entre una caja roja y una verde: “Si está el colador, nos hace falta un colador en la casa que la niña lo arruga”

El panel de María se ha ido complicando por momentos y las ofertas de la banquera no han sido demasiado atractivas. La concursante ha tenido claro que no se iba a ir a su casa con 1.500€: “No me voy a quedar con esto, trituro”. Y aunque la cosa ha ido cambiando, María y su marido han tenido claro que habían venido a jugar y ha llegado a triturar más de 6.000€: “Si está el colador, nos hace falta un colador en la casa que la niña lo arruga”.

Dale al PLAY y descubre cómo ha sido la jugada de María, de Cádiz, ¿Se habrá llevado el colador o 12.500€?

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