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La cómica reacción de una concursante durante 'El escaparate final': ''¡Me va a dar un infarto!''

La cómica reacción de una concursante durante 'El escaparate final': ''¡Me va a dar un infarto!''
'El precio justo'. Telecinco.es
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Asun llega a 'El precio justo' con muchísimas ganas por llevarse algún premio, y lo ha conseguido, la concursante ha acertado una puja y se ha llevado el vale de 200 euros para hacer la compra, pero además, ha llegado hasta 'El escaparate final'.

La concursante ha conseguido un margen de 500 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

  • Un pack de cinco televisores
  • Un vehículo de movilidad reducida
  • Viaje a El Cairo de cuatro noches para dos personas
  • Una moto que combina diseño clásico y moderno
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Después de ver los premios expuestos y escuchar atentamente sus características, Asun hace sus cuentas y piensa en el precio justo de todos los artículos para dar finalmente una respuesta: ''22.830 euros, venga, como una reina estoy''.

Después de decir la cifra, la concursante espera el resultado muy nerviosa y protagoniza un cómico momento al gritarle al panel: ''¡Quieto ahí! Me va a dar un infarto'', justo después, el presentador anuncia el precio justo: ''15.985 euros'', por lo que finalmente se va a casa con las manos vacías.

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