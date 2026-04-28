La cómica reacción de una concursante durante 'El escaparate final': ''¡Me va a dar un infarto!''

telecinco.es 28 ABR 2026 - 15:05h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante!

Disfruta de todos los programas de 'El precio justo' en Mediaset Infinity

Compartir







Asun llega a 'El precio justo' con muchísimas ganas por llevarse algún premio, y lo ha conseguido, la concursante ha acertado una puja y se ha llevado el vale de 200 euros para hacer la compra, pero además, ha llegado hasta 'El escaparate final'.

La concursante ha conseguido un margen de 500 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Un pack de cinco televisores

Un vehículo de movilidad reducida

Viaje a El Cairo de cuatro noches para dos personas

Una moto que combina diseño clásico y moderno

Después de ver los premios expuestos y escuchar atentamente sus características, Asun hace sus cuentas y piensa en el precio justo de todos los artículos para dar finalmente una respuesta: ''22.830 euros, venga, como una reina estoy''.

Después de decir la cifra, la concursante espera el resultado muy nerviosa y protagoniza un cómico momento al gritarle al panel: ''¡Quieto ahí! Me va a dar un infarto'', justo después, el presentador anuncia el precio justo: ''15.985 euros'', por lo que finalmente se va a casa con las manos vacías.