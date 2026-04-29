Alberto, de Málaga, se la juega con una oferta de 7.800€ y dos cajas buenas en juego

El concursante ha tenido claro que tenía que jugar, aunque no estaba siendo una tarde de demasiada suerte
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Alberto, de Málaga, ha querido disfrutar del juego de ‘¡Allá tú!’ hasta el último segundo y no ha dudado en triturar una oferta de la bancaria de 7.800€.
Alberto se ha quedado de piedra al ver que su mujer había superado todos sus miedos y estaba a su lado para acompañarle en su aventura en ‘¡Allá tú!’. Superado la emoción, ha comenzado a abrir las cajas de izquierda a derecha y la estrategia le ha funcionado regular.
Poco a poco, el panel se ha ido tiñendo de rojo y el ambiente se iba tensando. Sin embargo, Alberto tenía todavía dos cajas buenas y la seguridad de que tenía que seguir jugando porque 7.800€ era mucho dinero, pero había mucho más en juego.
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¿Ha acertado Alberto jugando hasta el final? ¿Cuál ha sido su premio? ¿Cómo ha reaccionado la banquera? Dale al PLAY y descubre cómo ha terminado su jugada en ‘¡Allá tú!’.
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