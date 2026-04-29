Ana Rosa Quintana: "Aldama, Koldo y Ábalos tienen que declarar sin la manta que les cobijaba"

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con el ya famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha hecho foco en las declaraciones de Aldama, Koldo y Ábalos que este miércoles 29 de abril tendrán lugar en el Supremo.

"Buenos días. Del escaño al banquillo. Hoy veremos a Sánchez en su escaño del Congreso, y a dos kilómetros de distancia, a su mano derecha sentado en el banquillo del Supremo. Esos dos kilómetros entre el Congreso y el Tribunal simbolizan el corazón del sanchismo. Aldama, Koldo y Ábalos tienen que declarar sin la manta que les cobijaba. Veremos si tiran de ella. Ábalos abrió la puerta del poder a Sánchez con un discurso contra la corrupción y ahora le piden 24 años de cárcel por siete delitos. Hoy veremos qué pruebas añade Aldama a lo que ha ido contando. El juicio mascarillas es la puntilla a una legislatura moribunda", ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa Quintana: ""El cohete de la economía se ha convertido en un petardo porque los datos son de traca"

Ana Rosa Quintana ha continuado: "El cohete de la economía se ha convertido en un petardo porque los datos son de traca: El peor dato del paro en una década, sin presupuestos desde hace tres años, el dato del PIB en revisión a la baja, y una inflación que inflación pasa del 2,1% al 3,1%. El Gobierno tiene que hacer frente a este panorama desolador en minoría. Ya no puede gobernar ni por decreto. El Congreso ha tumbado el octavo decreto, el de los alquileres, y la legislatura agoniza generando inseguridad juridica en millones de caseros e inquilinos. Eso sí, los votantes del PP animan a Yolanda Díaz por la calle cuando sale a correr. Es para salir corriendo. Si el Gobierno Frankenstein nació muerto, ayer se certificó su defunción. Aitor Esteban cancela una reunión en Moncloa por un meme de los socialistas vascos en el que el presidente del PNV se tira a una piscina".

"Es decir, el PNV rompe con el Gobierno por un chiste, pero no por no tener presupuestos, ni por tener imputados a dos Secretarios de Organización, ni por enchufar a odontólogas colegiadas, ni por el trasiego de sobres en Ferraz, ni por la negligencia en la gestión del accidente de Adamuz. El presidente de Renfe dice que ellos son "una víctima más". Una vergüenza cuando hay 47 muertos. Tras perder las elecciones, Sánchez dijo el 23 de julio de 2023: "Somos más". Hoy podría decir, "somos menos". O "somos memes", h sentenciado en directo.