Carlos Sobera bromea con un concursante tras su confesión: ''Puedes hacer 'La isla de las tentaciones' en casa''

telecinco.es 29 ABR 2026 - 13:56h.

¡Dale al play para disfrutar del momentazo!

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David es uno de los afortunado de 'El precio justo' que consigue llevarse 200 euros en un vale de la compra después de ganar una de las pujas del concurso. El concursante ha participado en uno de los juegos y ha protagonizado un divertido momentazo junto a Carlos Sobera.

Justo antes de empezar a jugar, David le confiesa algo al presentador: ''Aprovecho para decir que estoy soltero, estoy buscando novia también, por si acaso... Ya te llamaré para 'First Dates'', lo que provoca la risa de Carlos Sobera, que acto seguido da paso al juego.

El premio del juego es un gran jacuzzi para disfrutar en casa y Carlos Sobera no ha dejado pasar la oportunidad de bromear con el concursante tras su confesión: ''Estoy pensando que en vez de 'First Dates', con este jacuzzi te puedes hacer 'La isla de las tentaciones' en casa'', justo después David le ha dedicado una canción a Tania y el presentador ha alucinado: ''Tienes que ligar mucho'', y el concursante ha bromeado: ''Sí, me llaman 'El capitán pescanovias''.

Entre broma y broma, David ha jugado a 'El precipicio', pero no se le ha dado muy bien y no ha conseguido acertar el precio justo de ninguno de los artículos, por lo que se ha ido a casa con las manos vacías.