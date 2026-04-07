La tensa espera de una pareja durante 'el escaparate final' de 'El precio justo': ''¡Se hace eterno!''

telecinco.es 07 ABR 2026 - 15:00h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de Nerea!

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Nerea es la concursante de 'El precio justo' que ha conseguido vencer al resto de contrincantes en la ruleta final y ha llegado hasta 'el escaparate final' para intentar llevarse los grandes premios expuestos. Pero para ello, deberá adivinar el precio justo de todo ¿Conseguirá acertar o se irá a casa con las manos vacías?

La concursante ha conseguido 500 euros de margen y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Un sofá de diseño contemporáneo

Una bicicleta elíptica, una bicicleta indoor, una cinta andadora, una máquina de remo y un balance trainer

Un viaje a Indonesia de 11 días para dos personas con vuelos, traslados y alojamiento incluidos

Un coche práctico y moderno perfecto para la movilidad urbana que alcanza una velocidad máxima de 45 kilómetros hora

Nerea piensa el precio justo junto a Antonio, su pareja, que baja desde el público para echarle una mano. Ambos escuchan la opinión del público y tras dudarlo mucho toman una decisión: ''Venga, 22.000 euros, lo subimos, qué nervios''.

Tras una pequeña espera, el panel empieza a subir y Nerea muestra sus nervios: ''¡Se hace eterno!'', justo después, Carlos Sobera anuncia el precio justo final: ''31.307 euros'', por lo que Nerea y Antonio se van a casa sin conseguir los grandes premios expuestos en el escaparate.