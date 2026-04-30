Maribel pide consejo a Luismi, con quién ha establecido una bonita amistad

Alberto, de Málaga, se la juega con una oferta de 7.800€ y dos cajas buenas en juego

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Muy emocionada, Maribel, de Almería, ha jugado a esto de las cajas y ha tenido claro que, aunque veía por dinero, quería disfrutar de la experiencia. Junto a su marido, ha comenzado jugando con mala suerte, pero poco a poco, las cajas rojas han ido viendo la luz. Sin embargo, hay ofertas de la banquera que son difíciles de rechazar.

Maribel ha tenido una pésima primera tirada y las primeras cajas que ha abierto le han dejado un panel no muy apetecible. Sin embargo, Juanra Bonet ha reseteado el ambiente y la suerte de Maribel ha cambiado. La concursante de Almería estaba dispuesta a jugar hasta el final, pero cuando ha visto un cheque con 7.777€, la cosa ha cambiado: “No me gusta el siete, pero…”.

Maribel había hablado muchas veces con su amigo Luismi que si llegaba un determinado momento de su juego que la frenara y ha querido que le diera su opinión. Sabía que le iba a poner en un aprieto, pero ya eran amigos: “Sí te voy a poner en el aprieto”.

¿Le habrá aconsejado Luismi que se plante? ¿Qué le ha dicho su marido? ¿Ha jugado hasta el final? ¿Tenía su caja los 50.000€? Dale la PLAY y disfruta con una emocionante jugada de Maribel, de Almería.

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