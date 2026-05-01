Violencia, machismo y mensajes racistas: lo que se esconde tras el boom de las 'frutinovelas'

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Se trata de un nuevo fenómeno que se ha viralizado en redes sociales y que en las últimas semanas ha hecho saltar todas las alarmas. La conocidas como 'frutinovelas' han llegado a TikTok e Instagram como vídeos cortos creados con Inteligencia Artificial en los que frutas como plátanos, fresas o naranjas viven auténticos dramas de telenovela, un formato que ha conseguido ya enganchar a millones de personas en todo el mundo con sus historias, principalmente jóvenes y niños.

¿Las tramas? Celos, traiciones, hijos secretos, infidelidades e incluso violencia machista en ocasiones que se condensan en capítulos de apenas un minuto de duración a los que miles de usuarios ya están enganchados.

La exposición continuada y el hecho de que los protagonistas sean frutas animadas provocan que sea más sencillo normalizar los mensajes de fondo que conllevan. En uno de los videos, una piña engaña a su amiga acostándose con su novio, un plátano, llamando especialmente la atención el hecho de que las infieles siempre son "frutas femeninas".

Pero las infidelidades son lo más "suave" de estas tramas: escenas explícitas de violencia machista, secuencias de marcada homofobia o frutas que planean asesinatos por venganza que acumulan millones de visualizaciones (algunos vídeos han llegado a los 300 millones).