Got Talent 02 MAY 2026 - 23:00h.

Así ha sido la actuación de AM Dance Studio en la final de 'Got Talent España 11'

La temporada 11 de 'Got Talent España', completa en Mediaset Infinity

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AM Dance Sutdio llega a la gran final de ‘Got Talkent España 11’ después de haber conseguido dos pases de oro por parte de Lorena Castell (uno en audiciones y otro durante la segunda semifinal). Velocidad, precisión y pura adrenalina, estos serían los ingredientes de todos los shows que presenta siempre este grupo de baile sobre el escenario.

“Ellos no bailan, ellos vuelan. Son pura sincronía y una energía que revienta el escenario”, son las palabras de Santi Millán a la hora de presentarles. “Estamos preparados para llegar a lo más alto. Sentimos que no podemos decepcionar”, confiesan este grupo compuesto por 50 jóvenes bailarines procedentes de Portugal antes de salir a actuar.

La actuación y valoración de AM Dance Studio en la final de ‘Got Talent España 11’

Son tres veces campeones del mundo y lo han demostrado sobre el escenario. Lo que hacen es impresionante y lo cierto es que no han decepcionado a nadie. El jurado no salía de su asombro durante el gran show que han preparado para esta gran final e incluso, algunos de ellos, se han llegado a emocionar.

“Cuando veo mucha belleza me sobrepasa y me quedo así”, ha confesado Paula Echevarría durante su valoración. Por su parte, Lorena Castell ha confesado que si tuviera otro pase de oro, se lo volvería a dar. Carlos Latre define la actuación como abrumadora y valora el esfuerzo “de ingeniería corporal” que han llevado a cabo.

Para rematar, Risto Mejide ha comentado que “os habéis arriesgado mucho en una gran final con vuestro número. Habéis hecho un número a la altura de una gran final”. El recorrido de este grupo de baile no ha sido fácil y han hecho grandes sacrificios para conseguir la precisión que han logrado sobre el escenario.