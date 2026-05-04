Madre e hija celebran el Día de la Madre jugando al escaparate final, pero se arrepienten en su decisión: ''Eso es mucho''
¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de madre e hija!
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Hoy es un día muy especial en 'El precio justo', el programa celebra el Día de la Madre y lo hace por todo lo alto. En esta ocasión, los concursantes estarán formados por parejas de madres e hijos para celebrar el gran día, además, cada madre que consiga acertar una puja se lleva un regalo único y especial.
En esta ocasión, Carmen y Paqui, madre e hija, han conseguido llegar hasta el escaparate final tras vencer a todos sus compañeros en la ruleta final del concurso. Las concursantes han conseguido un margen de 500 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:
- Un barco hinchable con capacidad de hasta cinco personas con remos y bomba de inflado, además una tabla de surf
- Una barbacoa de carbón, una camarera con ruedas y una mesa plegable con dos sillas
- Viaje a Tailandia de 10 días para dos personas con vuelos, hoteles y experiencias
- Un coche urbano de 120 cv que combina diseño moderno con tamaño compacto
Madre e hija han escuchado atentamente las descripciones de todos los premios y han echado cuentas con la ayuda del público, tras unos minutos, toman una decisión: ''33.500 euros'', pero se echan para atrás: ''Es mucho'', dudan y deciden cambiar: ''31.500 euros'', deciden finalmente.
Tras anunciar el precio justo, Carmen y Paqui esperan ansiosas a que el panel dé la cifra correcta, y finalmente Carlos Sobera lo anuncia: ''27.855 euros, no tanto'', por lo que madre e hija no consiguen llevarse los grandes premios del escaparate final.