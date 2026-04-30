telecinco.es 30 ABR 2026 - 15:00h.

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Sonia acude a ‘El precio justo’ y, tras acertar en la cuarta y última puja del programa –en la que apostó por 12 euros como el precio de un juego de construcción de coches–, Carlos Sobera le daba la bienvenida entregándole un vale de 200 euros para la cesta de la compra.

Ante la pregunta del presentador sobre para qué quería los regalos de ‘El precio justo’, ella respondía que los quería para venderlos y comprar uno o dos caballitos para sus chicos, que tienen autismo, en su hípica. “Nos hacen falta animales que estén especializados en eso, que sean dóciles, que sean ya mayores”, explicaba, destacando la importancia de este tipo de animales para ellos. El presentador le daba la enhorabuena por “el trabajazo”.

Sonia ha jugado a ‘Arriba y abajo’ y ha terminado llevándose el regalo del juego, junto al vale de 200 euros para la cesta de la compra.