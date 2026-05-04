El veterano de ‘¡Allá tú!’ se enfrenta a una jugada imposible y a una banquera empeñada en que cambie de caja

Maribel, de Almería, se lo piensa con 7.777€ en juego en ‘¡Allá tú!’ y pide consejo: “Sí te voy a poner en el aprieto”

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Tras 48 programas y convertirse en la voz de la sabiduría de ‘¡Allá tú!’, Sendoa, de Bizkaia, ha jugado a este de las cajas, pero la maldición del veterano ha vuelto a aparecer en el plató para sorpresa de todos.

Sendoa ha jugado en compañía de su amiga y compañera de reallity. Ambos estaban muy contentos y la jugada ha comenzado muy bien. El concursante vasco ha querido seguir una lista de números que improvisó durante una de sus esperas en el aeropuerto y la cosa no ha empezado mal.

Sin embargo, en el momento que el concursante ha pasado el testigo de la sabiduría, la cosa se ha torcido y no ha servido de nada que le enseñara “El culo a la luna” para que le diera buena suerte, la maldición del veterano se ha apoderado de su jugada. La banquera se ha empeñado desde el principio en que Sendoa cambiara de caja, pero… ¿Ha conseguido convencerle? ¿Qué ha ganado Sendoa? ¿Por qué se había olvidado del número 19? Dale al PLAY y descubre cómo ha sido la jugada de Sendoa, de Bizkaia, en ‘¡Allá tú!’.

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