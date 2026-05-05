Ana Rosa, tras la declaración de Ábalos: "Quiso hacernos creer que era carne de meme cuando no lo es"

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha puesto el foco en la declaración del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y en las últimas informaciones sobre la actuación de la Fiscalía en el denominado 'Caso Mascarillas'.

"Buenos días. Jéssica le hizo 'ghosting' a Ábalos y el Gobierno le hace ghosting al fiscal anticorrupción. Según varios medios, la fiscal general impide a Anticorrupción rebajar la pena a Aldama por colaborar con la Justicia tras señalar a Sánchez como el número uno. De nuevo, la Fiscalía al servicio del relato de Moncloa. El relato que nos ha dejado atónitos es la declaración de Ábalos. No la declaración judicial, sino su declaración de amor por Jéssica", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa, sobre la declaración de amor por Jéssica de Ábalos: "Nos ha dejado atónitos"

La presentadora ha continuado: "El exministro no se enteraba de nada porque estaba enamorado. No sabía nada de enchufes, ni de amigas en empresas públicas, no sabía nada del chalet en la playa, no sabe nada de billetes de 500 euros; las chistorras eran chistorras y los folios eran folios porque él es de la cultura del papel. De la cultura del papel timbrado, porque pagaba en efectivo. El deterioro del poder queda patente con un ministro que nombra como asesor a un portero de burdel, el portero enchufa a las amigas del ministro y el presidente sustituye al supuesto corrupto por otro supuesto corrupto".

"Lo lumpen se instaló en el corazón del Gobierno y Ábalos se queja por ser carne de meme, aunque ayer quiso hacernos creer que era carne de memo, cuando no lo es, como si no se enterase de nada. Basó su defensa en atacar a los medios y en cuestionar a la UCO. Asegura que él no elegía las empresas que trabajaban con el ministerio y que no sabía ni redactar órdenes ministeriales", ha añadido.

Por último, ha rematado su intervención con ironía: "El exministro se teletransportó al pisito de Plaza de España para asegurar que solo iba allí a tomar el café de sobremesa con Jésica. Incluso podría haber recurrido a ese famoso soneto de Francisco de Quevedo que dice: 'Polvo será, más polvo enamorado'. La declaración de amor de Ábalos lo que ha puesto de manifiesto es la degradación de las instituciones. Estamos a tres banquillos de que los ciudadanos veamos lo que hay bajo las alfombras del poder".