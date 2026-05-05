telecinco.es 05 MAY 2026 - 14:01h.

¡Dale al play y disfruta del gran momentazo en el plató del concurso!

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Juan Antonio es uno de los afortunados que ha conseguido adivinar una de las pujas de 'El precio justo', pero también se ha convertido en el centro de atención al protagonizar un momentazo y dejar a Carlos Sobera alucinado con su gran talento.

El concursante le cuenta a Carlos Sobera que llega desde La Roda y que es monitor en un centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual y que estudia integración social, tras eso, el presentador le ha preguntado por sus aficiones, y él ha confesado su hobby: ''Pues me gusta mucho cantar por Rafael'', a lo que el presentador ha reaccionado: ''¿Le imitas? Eso queremos verlo''.

Justo después, Juan Antonio se ha lanzado y ha comenzado a cantar 'Mi gran noche' de Rafael, provocando que todo el público se ponga en pie y que Carlos Sobera alucine con el gran talento del concursante: ''¡Eres un animador! Muy bien, la verdad es que sí, fenomenal''.

Tras el momentazo, el concursante ha jugado a 'A contrarreloj' y ha tenido la oportunidad de llevarse un Iphone, lo ha hecho tan bien que ha conseguido llevarse el gran premio a casa, por lo que se ha marchado contento y al ritmo de Rafael.