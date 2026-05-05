Mar le pide matrimonio a Albert a través de un huevo: "¿Te gustaría pasar una vida conmigo?"

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Mar conoció a su novio hace un mes en un bar, después de que él la ayudara cuando fue a pedir. En ese momento surgió un flechazo inmediato y, esa misma noche, acabaron durmiendo juntos. Al día siguiente, Albert ya le había dicho “te quiero” y que quería estar con ella para el resto de su vida.

Mar llega a 'El diario de Jorge' con una cesta de huevos y explica el motivo: "Hicimos huevos rellenos y uno de ellos tenía dos yemas. Se lo enseñé, lo buscamos y significa fertilidad. En ese momento pensé que podía ser el hombre de mi vida, porque yo ya soy madre, pero quiero volver a serlo, y creemos que pudo ser una señal".

Albert se encuentra un anillo al cascar un huevo

Albert ha venido engañado, pensando que iba a asistir como público, pero Jorge Javier le explica que, gracias a unos huevos, podría descubrir su futuro. Al cascar el primero, aparece uno de doble yema y, al abrir el segundo, encuentra un anillo en su interior.

Entonces, Mar entra en plató y le hace la pregunta que llevaba tiempo deseando formularle: "¿Te gustaría pasar una vida conmigo y casarte conmigo?", Albert no duda en responder: "Sí, pero poc a poc".