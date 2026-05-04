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Karen y Sandra veían por la televisión reencuentros de padres con hijos que fueron dados en adopción. Ellas soñaban con que algún día eso podía sucederles a ellas con Laura, su hermana e hija respectivamente. Y, tras una intensa búsqeda, sus pensamientos que parecían inalcanzables han terminado ocurriendo en 'El diario de Jorge'.

La dura historia

La familia ha vuelto a estar unida tras 28 años. Entre lágrimas y nerviosismo, Karen y Sandra se han encontrado con Laura, que creció con otros padres. Su madre biológica cuenta que una mujer de un hogar de bienestar familiar fue la que se hizo cargo de ella cuando trabajaba en Colombia. Ella le pasaba dinero por quedarse con Laura, hasta que una semana no lo hizo y terminó sin volver a verla nunca más.

La mujer que le cuidaba se quería quear con ella, pero al parecer "se la quitaron". Fue el centro el que se hizo cargo de ella y, a partir de ahí, entregada en adopción a una pareja de Barcelona. Laura perdió a su padre adoptivo a los ocho años y a la edad de dieciocho se fue de casa tras una complicada relación con su madre adoptiva.

Ahora, está convencida de que su verdadera familia son Karen y Sandra tras un emocionante reencuentro. "No tienes culpa de nada", le ha dicho a la que, según dice, "siempre será su madre".