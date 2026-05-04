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Un jefe acusa a su empleado de "levantar a un cliente" y terminan en una acalorada discusión: "No te creo"

Un jefe acusa a su empleado de "levantar a un cliente" y terminan en una acalorada discusión: "No te creo"
El tenso desencuentro entre un jefe y su empleado, al que acusa de levantar un cliente. telecinco.es
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Rosa está cansada de que su jefe y su compañero estén discutiendo continuamente. Por eso, ha querido que la situación acabe cuanto antes y que Fran y Óscar zanjen de una vez sus diferencias, ya que han tenido en todo momento una buena relación laboral y personal en el centro de pigmentación capilar en el que trabjaban.

Óscar, el jefe, acusa a Fran de "levantar un cliente" de la empresa para llevárselo al negocio que tiene su pareja. "Se pelearon porque Óscar vio una foto de la historia de la mujer de Fran, que tiene una clínica a parte", relata Rosa.

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