María, sin palabras tras descubrir que su amigo estuvo con su ex: “Estoy flipando”

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María ha acudido a ‘El diario de Jorge’ para enfrentarse a su amigo Byron y descubrir por qué, cada vez que queda con ella, desaparece sin dar explicaciones, haciendo "bombas de humo". Además, con la ayuda del programa, ha podido vengarse simbólicamente llenando de humo la habitación en la que se encontraba Byron.

Él no tenía ni idea del motivo por el que estaba en el programa, así que María se lo explicó claramente: "Más que nada quiero explicaciones, porque siempre que quedamos, sobre todo últimamente, llega un momento en el que desapareces. Me quedo sorprendida y me da mucha rabia. Quiero saber por qué me haces bombas de humo".

Byron: "Me voy porque ya voy un poco tocado y evito decirle algo"

Byron admite que en ocasiones la evita, aunque asegura que hay una razón detrás: "Es verdad que cuando estamos de fiesta me voy, pero tiene su motivo. En realidad me voy porque ya voy un poco tocado y evito decirle algo… y es que estuve con su ex".

María no da crédito a lo que acaba de escuchar:"¿Qué? ¿Cómo? Espero que no sea quien yo creo". La sorpresa da paso al enfado y a la confusión, al encajar piezas que hasta ahora no entendía: "O sea, el que más me marcó, y además tú lo sabías todo. Y me tengo que enterar aquí… no lo entiendo, podrías habérmelo dicho. Por eso el otro también me evitaba. Estoy flipando".