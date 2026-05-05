La concursante de La Solana se enfrenta a una dura decisión con 150.000€ en juego en ‘¡Allá tú!’

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Tan solo tres días después de estrenarse en ‘¡Allá tú!’ y todavía con 11 outfit en su maleta, Eva, de Ciudad Real, ha jugado a esto de las cajas en Telecinco. La cajera de supermercado ha protagonizado una emocionante jugada en la que con solo cinco cajas en juego todavía contaba con los 150.000e y un paquete de sal en juego.

Eva, de Ciudad Real, ha jugado en compañía de su marido y la cosa no ha empezado nada bien y ha comenzado abriendo cajas verdes. Sin embargo, poco a poco la cosa ha ido estabilizándose y su panel se ha quedado muy igualadito. Eso sí, las ofertas de la banquera han ido en aumento y Eva ha comenzado a dudar.

La concursante de La Solana tenía todavía los 150.000€ en juego y la sensación de que su caja podía esconderlo, igual que lo había hecho en los dos programas anteriores, pero la oferta de la banquera que tenía entre sus manos también era muy golosa.

¿Qué ha hecho Eva? ¿Ha jugado hasta el final? ¿Qué escondía su caja? Dale al PLAY y descubre cómo ha sido su jugada y qué escondía su caja número 12 en ‘¡Allá tú!’.