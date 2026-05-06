La veterana juega según el contenido de unas galletas de la suerte hechas por su hermana pequeña

Un paquete de sal o 150.000€, ¿Qué tenía Eva, de Ciudad Real, en su caja?

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Tras 68 programas en ‘¡Allá tú!’, Eli, de Tarragona, nuestra veterana ha salido a jugar a esto de las cajas y la teoría de la maldición del veterano se ha vuelto a apoderar de su jugada. Eli ha comenzado muy, muy bien, pero las galletas de la suerte no le han traído el mensaje que esperaba.

Nerviosa, pero ilusionada, Eli, la concursante veterana de ‘¡Allá tú!’ ha salido a jugar y ha procedido a hacer entrega de la V de veterana a Catimari y de la corona de la sabiduría a Rocío, de Badajoz. Eli no sabía si iba a ser su madre o su hermana la persona que le iba a acompañar en plató, pero le ha hecho mucha ilusión recibir a su hermana pequeña.

La concursante ha jugado siguiendo los números que había elegido junto a sus personas especiales y que su hermana había metido dentro de galletas de la suerte cocinadas por ella. La jugada ha comenzado fenomenal y las hermanas han disfrutado un montón, pero rápidamente la maldición de los veteranos se ha apoderado de ella. Las cajas verdes han empezado a abrirse y aunque Eli no quería preocuparse la cosa no pintaba nada bien.

¿Qué contenía su caja? ¿Ha jugado hasta el final? ¿Cómo ha reaccionado Catimari al despedirse de ella? Dale al PLAY y descubre cómo ha sido la jugada de la querida veterana de ‘¡Allá tú!’.

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