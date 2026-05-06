¡Emocionante! Gessica consigue llevarse un gran escaparate final a casa: ''Lo necesitaba muchísimo''

telecinco.es 06 MAY 2026 - 15:05h.

¡Dale al play y disfruta de la gran jugada de Gessica!

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Gessica ha sido una de las afortunadas en ganar una de las pujas de 'El precio justo', aunque su juego no se le ha dado nada bien y no ha ganado nada, lo que sí ha hecho ha sido vencer a todos sus compañeros en la ruleta final y llegar hasta el escaparate final.

La concursante ha conseguido un margen de 500 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Una sauna personal para disfrutar de una experiencia de spa en casa

Una caseta de almacenamiento para exterior, un taladro, un soplador, una pistola hidrolimpiadora, un kit de baterías, una fregona eléctrica, un desatascador y un limpiacristales eléctrico

Un viaje de 11 días y dos personas a Japón con traslados, alojamientos y desayunos incluidos

Un coche que no necesita carnet convencional

Gessica ha prestado mucha atención a las características de todos los premios expuestos y se piensa mucho su respuesta, después de escuchar al público, toma una decisión: ''28.500 euros'', tras la reflexión, la concursante espera ansiosa junto a Carlos Sobera a que el panel anuncie el precio justo final.

El precio justo debe de estar entre 28.500 euros y 29.000 euros para que Gessica se lleve el escaparate a casa, y tras unos segundos de espera, Carlos Sobera lo anuncia: ''¡Toma! 28.928 euros, te lo acabas de llevar'', grita el presentador mientras la concursante no acaba de creérselo y explica que le hace mucha ilusión el coche y confiesa que necesitaba muchísimo el premio.