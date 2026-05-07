Lara Guerra 07 MAY 2026 - 21:31h.

Joana y Mari Carmen desvelan la historia que hay detrás de sus vidas en 'El Diario de Jorge'

Amparo busca sin descanso a sus dos nietas, que fueron entregadas en adopción, tras 18 años sin verlas: "La esperanza no la pierdo"

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Amparo lleva nada más y nada menos que 18 años sin ver a sus dos nietas. Todo sucedió cuando el padre de María del Carmen y Joana se puso enfermo, el hombre no pudo hacerse cargo de ellas y fueron trasladadas a un centro de menores. Después de esto dejaron de saber de ellas hasta que sus familiares le desvelaron que habían sido entregadas en adopción.

Después de que contaran esta historia en 'El diario de Jorge' e hicieran un llamamiento, Joana y Mari Carmen llegan hasta el programa para buscar también a las nietas que nombró Amparo. Ambas confiesan que son las hermanas biológicas de las nietas que buscan.

Las chicas detallan que han tenido una buena vida en la que fueron adoptadas y pudieron llevar una vida donde no les ha faltado de nada. Sin embargo, Joana confiesa que desde muy pequeña ha tenido la necesidad de encontrar a su familia biológica, pero nunca tuvo datos hasta que obtuvo un registro de nacimiento que le permitió conocer más a fondo de donde venía.

El llamamiento de Joana y Mari Carmen: "Ojalá queráis tener las mismas ganas que nosotras de conocernos"

Sus familias nunca les han ocultado que son adoptadas, aseguran. Además, sobre cómo comenzaron la búsqueda, explican que iniciaron el proceso con el nombre de su madre; con ello lo utilizó en plataformas de internet que le permitieron ir siguiendo a las personas que coincidía. Un día una mujer le dijo que conocía a una monja y ella sí conocía a su verdadera madre.

La madre biológica de las invitadas falleció en 2024 sin cumplir el sueño de ver a todos sus hijos juntos, por ello espera reencontrarse con toda la familia que sea posible porque para ella es lo más importante. Han querido dirigirse a sus hermanas Joana y Mari Carmen: "Ojalá queráis tener las mismas ganas que nosotras de conocernos y podernos juntar los 5 para recuperar el tiempo. Es una ilusión muy grande que tenemos"