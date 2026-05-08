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Erika está intrigada por saber quién quiere hablar con ella en 'El diario de Jorge' aunque tiene la intuición de que puede estar detrás de la invitación su hijo. Lo que ella no se esperaba es que él viniese en calidad de acompañante de Victoria, su novia.

Y es que suegra y nuera han tenido problemas, tanto es así que hace más de un mes que no se hablan. El motivo fue un altercado en el que le dijo "cosas muy feas e hirientes".

La versión de Victoria, su nuera

Escuchando madre e hijo desde otras salas, Victoria le cuenta a Jorge Javier que el motivo por el que se dejaron de hablar es porque Erika se metió con su peso porque asegura que ha engordado y se lo hizo saber "de la peor manera": "Me hirió. No tiene quejas de mi y es lo único que me podía decir".

Todo comenzó porque, asegura, siente celos de su propia hermana y de ella, y pone ejemplos para que la audiencia lo entienda: "Su papel de madre siempre va a ser el papel de madre y mi papel de mujer es otra cosa. Yo nunca le voy a quitar el amor de su hijo y ella tiene que entender".

Sin embargo, "ella dice que está manipulado por mi", confiesa. Mientras, su novio siempre le defiende, algo que "encabrona muchísimo" a su madre. No obstante, hay un episodio "escabroso" de su viaje a Venezuela que hace que Erika salte en su sala cuando Victoria lo revela en el programa: "No voy a participar. Pensé que venía a una reconciliación y no a exponerme".

Jorge Javier va en busca de Erika

Jorge Javier Vázquez entra en la sala y le pregunta qué ha sido lo que le ha detonado: "Yo puedo entender que esté molesta conmigo pero había otros medios para arreglarlo y exponerme de esta manera delante de toda España. No creo que por haberla llamado gorda me vayan a exponer así delante de toda España".

“Yo puedo entender que ella es la pareja de mi hijo, que él tiene que hacer su vida y que los problemas que tengamos los podemos resolver pero no de esa manera porque esto me va a traer a mi consecuencias con mi hijo, con mi pareja, con mi vida y con todo", señala.

En cuanto a su discusión, se ha dado cuenta de que la mala influencia realmente es su hijo y no su nuera: "No supo manejar las dos relaciones". Finalmente, los tres se reúnen en plató para hablar de lo sucedido, algo que puedes ver en el programa completo en Mediaset Infinity.