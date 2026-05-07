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Las casualidades existen. Mari Carmen se ha entregado durante toda su vida a los demás con su profesión. Ha sido enfermera en la localidad onubense de Rociana del Condado, donde dio todo su amor a sus pacientes. Una de las afortunadas por haberla conocido ha sido Luna, que fue diagnosticada de artrogriposis hace más de 20 años.

Creció así en un centro hospitalario donde intentaban ayudarla a tener movilidad, ya que la dolencia afecta principalmente a las articulaciones. Luna explica que Mari Carmen fue clave en sus primeros años de vida, ya que le daba cariño con sus juguetes y le apoyaba en todo lo posible.

Sin embargo, cuando creció se fueron distanciando hasta que 'El diario de Jorge' ha conseguido reunirlas para siempre. Tal y como explica Luna, fue un capricho del destino lo que ha sucedido para su reencuentro.

La increíble historia

Asegura que hace unos días fue al hospital de Rociana para sacarse sangre. Allí, la enfermera se quedó sorprendida con su nombre. Era Marta, la nieta de Mari Carmen, quien la atendía.

Tras escuchar en su abuela que quería volver a ver a Luna, Marta no dudó ni un segundo y se lo transmitió. Así que Luna esperó para que el programa de Telecinco fuese el escenario perfecto para el reencuentro. En él, no han faltado las lágrimas, los abrazos y sobre todo, el amor de una enfermera y una paciente.