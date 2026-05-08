Su hermano falleció por hantavirus: “En una semana pasó de tener tos a morir”

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El hermano de Pablo falleció en Argentina en 2017: "Primero fue diagnosticado como una neumonía y cinco días después confirmaron que era hantavirus"

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El hermano de Pablo falleció en Argentina en 2017 tras contagiarse de una variante de hantavirus vinculada a zonas rurales con presencia de roedores. Ahora, en plena preocupación internacional por el brote detectado en un crucero, ha querido compartir en 'Vamos A Ver' su testimonio para explicar cómo actúa la enfermedad y la rapidez con la que puede avanzar.

“Empezó con síntomas pulmonares, mucha tos. Primero fue diagnosticado como una neumonía y cinco días después confirmaron que era hantavirus. Ese mismo día falleció”, relata desde Buenos Aires. "La variante que tuvo mi hermano no era la que se está investigando ahora. No se transmitía de persona a persona”, explicó. Pablo recuerda que todo ocurrió en apenas unos días.

Argentina está más familiarizada con este virus por la aparición periódica de estos brotes en determinadas regiones del país. Según ha contado, “cada cuatro o cinco años hay brotes y tenemos un instituto especializado porque es una enfermedad que conocemos más”.

El entrevistado también ha explicado que los contagios suelen producirse en áreas rurales y no por cualquier tipo de roedor. “El virus está asociado a un roedor específico de zonas rurales, donde se producen la mayoría de los contagios”, ha indicado.

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Según Pablo, los médicos únicamente pueden tratar las complicaciones derivadas de la enfermedad

Uno de los aspectos que más preocupa sobre el hantavirus es la ausencia de un tratamiento específico. “No hay tratamiento y no hay cura”, ha asegurado Pablo durante la entrevista. Según dice, los médicos únicamente pueden tratar las complicaciones derivadas de la enfermedad dependiendo de cómo afecte al organismo. En algunos casos se manifiesta con problemas pulmonares y en otros con síntomas intestinales. “El único tratamiento es intentar controlar los síntomas, pero no existe un medicamento concreto contra la enfermedad”, ha afirmado.

Pablo también recuerda que, aunque la variante de su hermano no era de transmisión entre personas, la familia tuvo que permanecer bajo seguimiento sanitario hasta que los análisis confirmaron el tipo exacto del virus: “Nos aislaron a todos hasta saber qué cepa era”.

Durante la conversación, Pablo ha recordado un brote ocurrido en el sur de Argentina en 2018, cuando una variante transmisible entre personas provocó decenas de contagios en una reunión social. “En una fiesta se contagiaron 34 personas y murieron 11”, ha explicado.

A raíz de aquel episodio, las autoridades aplicaron cuarentenas y protocolos específicos para controlar la propagación. Sin embargo, critica que actualmente no existan suficientes campañas de prevención. “No hay medidas, no hay campañas ni información suficiente”, lamenta.